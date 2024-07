Genießertreff Basildonplatz in Heiligenhaus Pünktlich zum Weinfest-Start stimmte das Wetter

Heiligenhaus · Die Weinfans kamen in Scharen, um auf dem Basildonplatz den Rebensaft an einem sonnigen Sommerabend zu genießen. So lief der Start.

12.07.2024 , 15:00 Uhr

Das Weinfest auf dem Basildonplatz begann zum ersten Mal an einem Donnerstag. Foto: Ulrich Bangert/Bangert