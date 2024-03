Heiligenhaus richtig genießen Wein und Wappen - eine Frage der Etikette

Was ein Hoheitszeichen ist, sieht der Gast im Ratssaal auf den ersten Blick: Das Stadtwappen, überdimensional als Holzintarsien-Kunstwerk, ist an der Stirnwand angebracht. Und weil es eben ein Hoheitszeichen ist, gibt die Stadt detailliert Auskunft: „Das Wappen mit dem Amboss und den darüber gekreuzten Werkzeugen Zange und Hammer als den Symbolen der vorherrschenden Industrie war Heiligenhaus bereits im Jahre 1937 zugesprochen worden. Der Düsseldorfer Heraldiker Jupp Held hatte es in den Bergischen Farben rot-silber-blau gestaltet.“