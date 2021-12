Advent in Heiligenhaus : Einstimmung auf Tage im Lichterglanz

Den Weihnachtswald wird es von Donnerstag an in ganz neuer Form geben. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Der Weihnachtswald erlebt Donnerstag vor dem Rathaus eine ungewöhnliche Premiere. An der wurde bis zur letzten Sekunde gearbeitet. Für Besucher gelten die 2 G-Bestimmungen.

Es gibt coronabedingte Vorgaben. Und ja: Auf dem Heiligenhauser Weihnachtsmarkt wird von Donnerstag an bis Sonntag wenig so sein, wie (mit Ausnahme 2020) in vielen Jahren zuvor. Am ehesten augen- und ohrenfällig wird das dadurch, dass auf dem Rathausplatz kein Bühnenprogramm live stattfinden kann.