Lintorf : Großes Singen am Kopernikus-Gymnasium

Großes Singen am Kopernikus-Gymnasium

Lintorf (mvk) „Das ist so gar nicht weihnachtlich…”, liest die Schülerin Thea Marie aus der Geschichte über den jungen Jesper aus dem Buch „Alles ganz wunderbar weihnachtlich“ von Kirsten Boie vor.

Jesper muss am Morgen des Heiligen Abends noch einkaufen und wundert sich über die vielen freudlosen und ungeduldigen Menschen, die mit ihren vollen Einkaufswagen an der Kasse stehen. Dabei ist doch Heiligabend, da muss man doch weihnachtlich eingestimmt sein, denkt er sich. Er singt ganz leise nur für sich ein Weihnachtslied. Ein Mädchen in der Schlange hinter ihm stimmt ein und plötzlich singen noch mehr Kunden mit, auch die Frau, die vorher ganz unwirsch ihr Kind angeschrien hat. Und Jesper wird dann doch ganz weihnachtlich zumute.