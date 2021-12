Ratingen : Eine musikalische Bescherung

Am Mittwoch, 15.Dezember, ab 20 Uhr gastiert im Stadttheater das Musik-Comedy-Ensemble Bidla Buh mit seiner Weihnachtsshow. Foto: Stadt Ratingen/Bidlah Buh

Ratingen Das Musik-Comedy-Ensemble Bidla Buh mit seiner Weihnachtsshow „Advent, Advent, der Kaktus brennt…“ ist am Mittwoch, 15. Dezember, ab 20 Uhr zu Gast im Stadttheater Ratingen.

() Wenn sich die drei ungleichen Brüder Hans Torge, Ole und Frederick zum Fest der Liebe treffen, gerät die Adventszeit zu einer rasanten und aberwitzigen Schlittenfahrt durch das weihnachtliche Liedgut. Die Hamburger Jungs präsentieren sich als klassischer Knabenchor oder Blockflöten-Terzett, verblüffen mit einer spritzigen Stepp-Einlage zu Bing Crosbys „Santa Claus Is Coming To Town“ und zelebrieren den weihnachtlichen Festschmaus als virtuose Performance auf Tellern und Töpfen. Weihnachten bei Bidla Buh, was für eine Bescherung!