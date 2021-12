Ratingen : Frankenheim-Gäste vollführen Hürdenlauf

Ratingen Weihnachtsmarkt-Absperrungen behindern die Besucher der Gaststätte. Nach Schließung des Marktes ist das Frankenheim im Bürgerhaus nicht mehr zu erreichen. Gäste können das Haus nur umständlich verlassen.

() Ratinger Weihnachtsmarktbesucher sind verwirrt. Haben sie sich gerade an Öffnungszeiten auf dem Weihnachtsmarkt von 21 Uhr unter der Woche und 22 Uhr am Wochenende gewöhnt, stehen sie jetzt wiederholt vor verschlossenen Toren. Doch das ist nicht das Hauptärgernis.

„Es werden um 20 Uhr nicht nur die Büdchen dicht gemacht, nein der gesamte Weihnachtsmarkt wird komplett abgeschlossen“, ärgert sich Volker Boix. Gäste hätten so keine Möglichkeit, zum Frankenheim zu gelangen, könnten aber auch nicht über den Markt den Heimweg antreten. Das Frankenheim hat bis etwa 23 Uhr geöffnet. Wird der Weihnachtsmarkt früher geschlossen, bleibt den Gästen nur ein Hürdenlauf. „Da ist die normale Schließung des Weihnachtsmarktes um 21 Uhr an Wochentagen und 22 Uhr am Wochenende und die damit verbundene Zugangssperre zum Bürgerhaus, schon ein Schlag“, findet er. „Wer hat sich nur so etwas ausgedacht? Will man auf diese Art und Weise das Wachpersonal sparen?“, fragt der Ratinger.