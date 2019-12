Kriminalität : Weihnachtsmärkte: Polizei warnt vor Taschendieben

Ratingen Langfinger lieben die Advents- und Vorweihnachtszeit, die jetzt in den Endspurt geht. In diesen Tagen, mit kollektivem Einkaufsstress in überfüllten Innenstätten und gerade auch im Gedränge der vielen kleinen und großen Weihnachtsmärkte, haben diese Straftäter ideale Arbeitsbedingungen, so die Polizei.

Sie arbeiten häufig arbeitsteilig zu zweit oder zu dritt. Der Erste lenkt ab, indem er das Opfer anrempelt, bedrängt oder auch nur nach dem Weg oder der Uhrzeit fragt. Der zweite Täter bestiehlt das Opfer währenddessen unbemerkt und gibt die Beute an einen Dritten weiter, der sich rasch entfernt. Selbst wenn das Opfer den Diebstahl bemerkt, ist der dritte Täter mit der Beute meist schon längst über alle Berge.

Der Einfallsreichtum der Diebe kennt kaum Grenzen, wenn es darum geht, fremde Geldbörsen schnell und unbemerkt verschwinden zu lassen. Der Klassiker ist das Anrempeln im Gedränge. Eine andere ebenfalls einschlägig bekannte Masche: Der Täter beschmutzt versehentlich die Kleidung seines Opfers mit Speisen oder Getränken, ist dann beim Reinigen behilflich und staubt dabei gleichzeitig das Portemonnaie des Opfers ab. In öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gedränge vor Kassen ist vor allem das Herandrängeln eine gängige Methode. Der Dieb schiebt sich so lange an Taschen- oder Rucksackbesitzer heran, bis diese sich abwenden und beim Wegdrehen Tasche oder Rucksack quasi zum Zugriff anbieten.