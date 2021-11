Kultur in Heiligenhaus : Weihnachtskonzert sorgt für Gänsehaut

Die Musiker spielten in der Kant-Aula in einer weihnachtlichen Kulisse. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Mit dem „Lille Juleaften“, dem kleinen Weihnachtsabend, hat die Projektband rund um „Hannes und Seppo“ den Advent in der Aula begrüßt. In diesem Jahr endlich wieder mit Applaus vor Ort und für den guten Zweck.

Von Henry Kreilmann

Es sind Klänge der Mölmschen Drehorgel, die am Sonntag den „Lille Juleaften“, den kleinen Weihnachtsabend, in der Aula einläuten: Zur Überraschung des Publikums lässt die Musikerin Sylvia Vorhaus den modernen Klassiker „Last Christmas“ auf dem einzigartigen Instrument erklingen.

„Eine wundervolle Einstimmung auf den heutigen Abend“, wie sicher nicht nur Christoph Wintgen fand. Der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Düsseldorf eröffnete den Abend mit Grußworten, denn in diesem Jahr war das Konzert eine Kooperation der Stadt Heiligenhaus und der Heiligenhauser Sparkassenstiftung, die im kommenden Jahr pandemiebedingt einmal mehr auf ihr traditionelles Neujahrskonzert in der Aula verzichten wird. „Als ich den Stream im letzten Jahr gesehen habe, habe ich mich unglaublich gefreut, dass fünf Musiker es wirklich geschafft haben, den Menschen eine Stunde etwas zu geben, was im Lockdown sonst gar nicht mehr stattgefunden hat, nämlich Weihnachtsstimmung“, sagt Wintgen.

Info Spenden für den guten Zweck Die Musiker erhalten für das Konzert keine Gage, stattdessen rufen sie zum Spenden auf: Im Projekt „Back to life with nature“, also „Zurück ins Leben mit der Natur“ im Umweltbildungszentrum werden Kinder betreut, die mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen haben.

Dank dieser Kooperation wurde das Weihnachtskonzert, das den Advent begrüßte, in diesem Jahr so zu einem Benfizkonzert zu Gunsten von Kindern, die mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen haben (wir berichteten). Nach der Premiere im letzten Jahr, die nach einer langen Planungsodyssee letztendlich vor leeren Rängen in der Aula stattfinden musste und über das Internet auf die Bildschirme in die heimischen Stuben gestreamt wurde, durften die Musiker sich nun über Zuschauer im Stream und – mit 2G plus-Regelung – über die Zuschauer und deren echten Applaus in der Aula freuen: „Das fehlte letztes Jahr. Auch wenn wir uns über jeden freuen, der im Stream zuschaut, der Applaus macht Gänsehaut“, sagte Hannes Johannsen.

Wie schon im letzten Jahr standen er, Sebastian „Seppo“ Grothe, Juliane Grothe, Anne von Nordheim und Lutz Strenger wieder in einem wahrlich weihnachtlichen Bühnenbild, dank dessen kunstvoller Beleuchtung das Konzert noch einmal zusätzlich eine besondere Stimmung bekam. Das Konzert war dabei der Abschluss für ein ganzes Wochenende, in dem unter der Federführung des Kulturbüros wieder ein großes Weihnachtsvideo aufgenommen wurde und für das Heiligenhaus auch in diesem Jahr wieder, zumindest auf dem Bildschirm, zusammen rücken wird.