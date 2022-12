Konzert zum Fest Stadt verpflichtet Solistinnen für Weihnachtskonzert

Die zweite Solistin ist die Sopranistin Sabine Schneider. Sie hat an der Robert-Schumann-Hochschule für Musik in Düsseldorf studiert. Nach Engagements an der Deutschen Oper am Rhein und anderen Opernhäusern liegt ihr Schwerpunkt nun seit einigen Jahren im Konzertgesang. Ihr Repertoire umfasst die großen Oratorien vom Barock bis zur Moderne. In den letzten Jahren sang sie beispielsweise im Concertgebouw Amsterdam, in der Tonhalle Zürich, der Laeiszhalle Hamburg, in der Nürnberger Meistersingerhalle, dem Forum Ludwigsburg, in der Düsseldorfer Tonhalle und dem Münchner Herkulessaal. Gastspiele führten sie nach Japan, Ägypten, Polen, in die Niederlande, nach Italien, Spanien und Frankreich sowie in die Schweiz.