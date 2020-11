Ratingen West wird festlich : Weihnachtlicher Lichterglanz zieht ins Mosaik ein

Im „Mosaik“ in West sorgen leuchtende Weihnachtssterne für adventliche Stimmung. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Viele Jahre mussten die Bewohner in Ratingen West ohne Weihnachtsbeleuchtung auskommen. Jetzt zieht mit beleuchteten Sternen die Vorfreude ins Einkaufszentrum Mosaik ein.

Viele Jahre haben Anwohner und Gewerbetreibende des „Mosaik“ im Stadtteil Ratingen West warten müssen, bis die Einkaufsmeile wieder weihnachtlich beleuchtet wird. Seit dem vergangenen Wochenende ist es so weit: Das „Mosaik“ erstrahlt in neuem Weihnachtsglanz.

Die Organisation für den Kauf und die Installation der Beleuchtung, bestehend aus 15 Weihnachtssternen und einer langen Lichterkette, lag in den Händen der städtischen Stadtteilkoordinatorin für West, Sabine Krebs. Sie konnte sich bei der Umsetzung auf die Unterstützung einiger Akteure verlassen: So finanzierte die LEG Wohnen als Kooperationspartner die Montage durch die Firma Elektro Schneider, die Stadtwerke beteiligen sich an den Stromkosten und die Gewerbetreibenden selbst standen mit Rat und Tat zur Seite.