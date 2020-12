Weihnachtsaktion : Tafel Niederberg legt ihre Weihnachtstüten-Aktion neu auf

HEILIGENHAUS Der Traditionstermin wird auch in Coronazeiten nicht ersatzlos gestrichen. Wer keine Zeit zum Packen hat, kann auch mit Geld helfen.

(sade) Der Terminplan steht: Am Montag, 14. Dezember, 11 bis 18 Uhr, können bei der Tafel wieder Weihnachtstüten für die Menschen abgegeben werden, für die es an Weihnachten sonst kein festliches Mahl geben würde.

Und damit fallen nicht alle Traditionen in diesem Jahr dem Infektionsschutz zum Opfer. Die Annahme der gespendeten Weihnachtstüten ist seit Jahren ein Termin, auf den sich viele Bürgerinnen und Bürger vorbereiten – auch in diesem Jahr wird er stattfinden. Um Freude zu schenken, wie die Organisatoren bei der Tafel Niederberg betonen, denn das Weihnachtsmahl ist schließlich ein wichtiger Teil des Festes.

Die Ausgabe der gespendetenPräsente an Menschen mit Tafelkarte erfolgt dann am darauffolgenden Dienstag, 15. Dezember, 12 bis 17 Uhr. Dabei können Tüten für Alleinstehende oder auch Familien gepackt werden. Was passt in die Weihnachtstüte? Alles, was man selbst gerne auf dem Tisch hätte, sagen die Organisatoren der Bergischen Diakonie.