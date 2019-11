Ratingen : Weihnachts-Rock für guten Zweck

Die Band „OPA kommt“ aus Bochum spielt in Höseler Trattoria.

(RP) „Rock for Children“ mit dem Ratinger Holger Doege veranstaltet am Samstag, 14. Dezember, veranstaltet ein Christmas Rock Konzert in der Trattoria Tre Stelle an der Ernst-Stinshoff Straße 50 in Hösel. Ab 18 Uhr ist Einlass und gegen 19.30 Uhr wird eine der bekanntesten Oldie Rock Bands Deutschlands aufspielen.