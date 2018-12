Himmlische Klänge : Das klingt im Auto immer an

„Driving Home for Christmas“ – der Weihnachts-Evergreen von Chris Rea lässt jeden Nachhauseweg in dunkler Jahreszeit zu einem besonderen Hörerlebnis werden. Und das ist irgendwie kein Wunder. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN An Chris Rea führt auch in Ratingen zum Fest garantiert kein Weg vorbei. Eine Betrachtung über himmlische Klänge auf der Straße.

„Warum wird das Lied eigentlich auf Englisch gesungen?“, fragt der Kollege. Warum wohl? Weil es ganz schlicht und einfach ein englisches Lied von einem englischen Musiker ist, nämlich von Chris Rea, und weil wahrscheinlich kein Deutscher im Hinblick auf Heiligabend „Stecke voll im Stau, um mich herum nur rote Lichter. Aber bald geht‘s auf die Schnellstraße, jau.“ singen würde, während er sich fröhlich Mutters Vanillekipferln nähert. Also – auf Deutsch wäre der Text nicht mal Gunter Gabriel auf den Leib geschrieben. Und auf Englisch versingt sich das Ganze so anmutig.

Aber das Lied hat dennoch etwas. Rea war die Idee für den Song gekommen, als er in der Vorweihnachtszeit in einem Verkehrsstau feststeckte und mit seiner Frau darüber sinnierte, dass es vielen anderen Menschen sicher auch so ging. Das war Mitte der 80er Jahre, als er noch keine 30 Jahre alt war- Der Song wurde weder 1986, wie erhofft, noch in den beiden folgenden Jahren ein Hit. Aber dann.

INFO So fing das alles an Freie Übersetzung: „Es war kurz vor Weihnachten. Meine Frau hatte mich aus London abgeholt, mit ihrem kleinen Auto, einem Mini. Das war billiger als mit dem Zug zu fahren. Aber es war ein furchtbarer Verkehr in der Stadt. Wir gerieten in einen Stau. Um mich herum sah ich all diese schlecht gelaunten Typen in ihren Autos. Und da fing ich einfach an zu singen“. So fing es an mit dem Weihnachtslied.

Während also auch in diesem Jahr Jan aus Freiburg mit seinem Kleinwagen anrollt, Laptop und Ordner mit Pflichtarbeiten für die Uni im Gepäck hat, während Franziska mit ihrem feschen Dienstwagen und Geschenken für die ganze Familie nach München brettert und Tom auf dem Ruhrschnellweg schon ziemlich nahe an den heimischen Fleischtöpfen ist – genau da singen sie – am besten mit Radio-Unterstützung – am liebsten genau das Lied, das ihre Verfassung widerspiegelt.

Da geht nicht „Stille Nacht“ (passt in die Kirche) und auch nicht „Ihr Kinderlein kommet“ (gehört ins Wohnzimmer zum Tannenbaum). Auf die Straße passt am allerbesten nur dieser Song. In der englischen Sprache existiert der Begriff „Christmas carol“, der nicht sämtliche Weihnachtslieder umfasst, sondern nur solche, bei denen die Musik eine traditionellere, im Zusammenhang mit der mittelalterlichen Liedform carole stehende Form annimmt. So wäre White Christmas nach dieser Definition kein „Christmas carol“, sondern nur ein Lied, weil der musikalische Stil nicht der Tradition der weihnachtlichen Carols entspricht. Doch was den Text betrifft, wird eher nicht zwischen solchen Carols und anderen Weihnachtsliedern unterschieden.



Was die drei heiteren, bereits herangereiften Kinder betrifft, so wollen sie eher cool nach Hause fahren, möchten zu Chris Reas rauer Stimme schmettern und nicht auf den Text achten, denn dessen wichtigster Teil ist mit der ersten Zeile schon fast abgesungen und wird meist mit dadadam komplettiert.

Eigentlich hieße es weiter: “Oh, I can‘t wait to see those faces, I‘m driving home for Christmas, yeah, well, I‘m moving down that line, and it‘s been so long, But I will be there, I sing this song, To pass the time away”. Schon lange her, dass sie zu Hause waren, sie wollen sich mit ein paar flotten Tönen die Zeit vertreiben. Der Christmas-Kollaps kommt noch früh genug. Vielleicht auch für den Fahrer auf der benachbarten Spur, der sich ebenfalls mit Geschenken und Feiertags-Gefühlen auf die Piste geworfen hat. Den hat der Komponist auch im Augenwinkel und dann im Weihnachtslied.

Es gibt spezielle CD mit „Klassik für die Autobahn“ und es gibt Lieder für die Küche, es schlängeln sich Ohrwürmer aus einer TV-Serie ins Hirn. Erschreckend abgeranzt ist Rudolph mit der roten Nase und wahrscheinlich kommt kein Mensch klaren Sinnes auf die Idee, „Jingle Bells“ im Auto zu intonieren – haben sie doch schon den Großraum rings um die Supermarkt-Kassen erobert.