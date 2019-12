Weihnachten in der Friedenskirche : 20 Kinder proben Krippenspiel

Friedenskirche stellt ihr Programm für die Weihnachtstage vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(jün) In den Kirchen laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für die Heilige Nacht auf Hochtouren. Was in diesem Jahr geboten wird, kann für die evangelische Kirchengemeinde im Ratinger Osten Friedenskirchenpastor Thomas Gerhold schon beantworten: „Für das Familienprogramm proben 20 Kinder das Krippenspiel, das Einblick in die Arbeit der Engel gibt und unter dem Titel „Im Auftrag der Engel“ steht.

Für die Erwachsenen wird neben dem nur durch weiße Sterne geschmückten Christbaum feine Musik des Projektchores unter der Leitung von Cathrin Schuster-Sixt erklingen, die Weihnachtsgeschichte in der Lesung von Rundfunksprecher Reinhard Pede wird zu hören sein.“

Weil das Warten bis zum Beginn der Gottesdienste in der Friedenskirche an der Hegelstraße oft so lang ist, hat sich die Gemeinde etwas überlegt. Neuzugang und Organist Clemens Orth gestaltet zusammen mit Diakon Werner Geschwandtner vor den Gottesdiensten einen passenden Musikblock zur Einstimmung. „Weihnachten soll doch ein Fest der Sinne sein“ so Thomas Gerhold.

Das genaue Programm: 24. Dezember, 15.30 Uhr, Friedenskirche, „Der Auftrag der Engel“, ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Den Gottesdienst halten Thomas Gerhold und Team. Clemens Orth spielt die Orgel.

Um 17.30 Uhr beginnt dann die Christvesper mit dem Titel „Dein Licht leuchte“. Für die Musik sorgt der Projektchor Canta Sacra Projektchor unter der Leitung von Cathrin Schuster-Sixt. Clemens Orth ist an der Orgel/Piano zu hören.