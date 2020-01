Neues Angebot : Wegweiser für den Dschungel der Probleme

Im Infopunkt der Diakonie am Kirchplatz gibt es nun jeden Montag, 12 bis 16 Uhr, ein Sozialberatungsangebot für alle Fälle.

HEILIGENHAUS Finanzielle Sorgen, Ratlosigkeit über Amtspost, Fragen zu Gesundheitsthemen oder familiäre Unstimmigkeiten – manchmal stehen Bürger sozialen Problemen im Alltag einfach hilflos gegenüber. Manchmal wissen sie dabei gar nicht, dass es in der Stadt Hilfsangebote gibt, die genau in solchen Momenten die Hand reichen können, damit die Zahl der Sorgen sich eben nicht ansammelt, sondern abgebaut wird.

Wann Die staatlich anerkannte Sozialpädagogin Heike Schwitalla eröffnete das Angebot der allgemeinen Sozialberatung am Montag, 20. Januar, und ist dann jeden Montag, 12 bis 16 Uhr, im Diakonie-Infopunkt am Kirchplatz, Kettwiger Str. 6, 42579 Heiligenhaus zu finden.

In der Innenstadt, direkt am Kirchplatz, an der Ecke zur Kettwiger Straße gelegen, wird nun jeden Montag in der Zeit von 12 bis 16 Uhr die staatlich anerkannte Sozialpädagogin Heike Schwitalla mit offenem Ohr und ganz sicher auch immer mit einer guten Idee zur Problemlösung die Türen öffnen, und zwar für alle Altersgruppen und alle sozialen Schichten. Schwerpunkt dabei ist die Lotsen-Funktion dieser ersten Anlaufstelle. Hier haben Ansprechpartner nicht nur die richtigen Adressen für die Sorgen und Nöte der Ratsuchenden, sondern sie können die Klienten auch mal buchstäblich an die Hand nehmen und mit ihnen einen Antrag entweder entschlüsseln, ausfüllen oder mit zum Amt gehen.