Chancen in Heiligenhaus Große Ausbildungsbörse der Schlüsselregion

Mit dem Halbjahreszeugnis in der Hand rückt das Schuljahresende immer näher und langsam aber sicher drängt sich bei vielen Jugendlichen die Frage auf, wie es nach der Schule weitergehen soll. Ist eine Ausbildung der richtige Weg, oder soll es doch ein Duales Studium sein? Lieber in einem kleinen Familienbetrieb, oder in einem internationalen Unternehmen?