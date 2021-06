Ratinger Initiative : Ratinger machen am Grünen See sauber

Ratingen Die Clean Up-Gruppe trifft sich am Sonntag, 27. Juni. Alles begann mit einer privaten Initiative.

Echt sauber, diese Idee! Die zahlreichen Aktiven der Initiative Clean Up Ratingen freuen sich, ab diesem Monat wieder gemeinsam zum Müllsammeln losziehen zu können. Am Sonntag, 27. Juni, werden Zigarettenkippen, Flaschen und sonstiger Müll rund um den Grünen See gesammelt. Treffpunkt für die zweistündige Aktion ist um 10.30 Uhr der Kiosk am Grünen See. Für das Zusammenkommen sind aktuellen Hygiene-Vorschriften zu beachten. Die Teilnehmer sollten also an eine FFP2- oder OP-Maske denken. Die Übergabe der Müllsäcke und Müllpicker sowie Handschuhe erfolgt kontaktlos am Treffpunkt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.