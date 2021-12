Neues vom Ratinger Stadtmarketing : Leonhard Sibbing wird neuer Stadtmarketing-Chef

Fürs Stadtmarketing soll es neue Impulse geben. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Rat hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr diese Personalie im nicht-öffentlichen Teil abgesegnet. Bisher, so die Kritik aus Kreisen des Aufsichtsrates, hat man sich zu stark auf das Veranstaltungsmanagement konzentriert.

Bei der Ratingen Marketing GmbH (RMG) wird es an der Spitze einen nahtlosen Übergang geben. Auf Nina Bauer wird zum Jahresanfang 2022 Leonhard Sibbing folgen, der in Stadt kein Unbekannter ist: Er arbeitete bisher in der städtischen Wirtschaftsförderung und war dort für Immobilienservice und Standortberatung tätig. Der Rat hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr diese Personalie im nicht-öffentlichen Teil abgesegnet. Insgesamt will man die RMG inhaltlich breiter aufstellen, und dazu gehört auch das Immobilien-Management.

Bisher, so die Kritik aus Kreisen des Aufsichtsrates, hat man sich zu stark auf das Veranstaltungsmanagement konzentriert. Ratingen tue zu wenig für seine Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus, betonte Gerold Fahr, der stellvertretende CDU-Fraktionschef.

Auch bei der städtischen Wirtschaftsförderung soll sich etwas ändern, wie Dr. Markus Sondermann, der Fraktionschef der FDP, anmerkte: Es sei ausdrücklich zu begrüßen, dass Bürgermeister Klaus Pesch zugesagt habe, in diesem Bereich neue Mitarbeiter einzustellen.