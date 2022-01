Helios Klinikum Niederberg : Wechsel an der Spitze der Geburtshilfe

Gerd Degoutrie (r.) war 20 Jahre lang Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Zum Jahreswechsel hat Gerd Degoutrie den gynäkologischen Chefarztposten an Ford Cheikh Baker übergeben und sich in den Ruhestand verabschiedet. Dem Haus wird er jedoch in anderer Funktion erhalten bleiben.

Er hat zahlreichen Babys aus Velbert, Heiligenhaus und der Umgebung auf die Welt geholfen, nun geht er mit einem weinenden und einem lachenden Auge: Nach 25 Jahren am Helios Klinikum Niederberg, und davon knapp 20 Jahren als gynäkologischer Chefarzt, verabschiedet sich Dr. Gerd Degoutrie (zumindest fast) in seinen wohlverdienten Ruhestand.

„Ich habe immer sehr gerne am Klinikum gearbeitet, weil mir die Arbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen sehr viel Freude bereitet hat. Insbesondere die Kreißsaal-Arbeit mit ihren vielen besonderen Momenten wird mir in positiver Erinnerung bleiben. Ich wünsche meinem Nachfolger, dass er die gleiche Freude bei der Arbeit empfindet und die Wertschätzung erhält, die ich stets erhalten habe“, so Degoutrie und ergänzt lächelnd: „persönlich freue ich mich natürlich auf die zusätzliche Freizeit mit meiner Frau und die eine oder andere Golfrunde und Fahrradtour“.

Info Rund 1200 Geburten pro Jahr im Klinikum Geburtenzahlen Im Helios Klinikum Niederberg in Velbert erblicken durchschnittlich etwa 1200 Kinder pro Jahr das Licht der Welt. Schwerpunkt Das Klinikum ist außerdem perinatologischer Schwerpunkt. Spezialisierte Kinderärzte und Kinderkrankenschwestern kümmern sich um Frühgeborene ab der 32. Schwangerschaftswoche und um kranke Kinder.

Nun übernimmt Dr. Ford Cheikh Baker die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe als neuer Chefarzt an der Velberter Robert-Koch-Straße. Der Mediziner ist Facharzt für Gynäkologie mit den Schwerpunkten Urogynäkologie, Laparoskopie und gynäkologische Onkologie und hatte seit 2019 bereits die gleiche Position an der Northeimer Helios Albert-Schweitzer-Klinik inne. Er wird zukünftig mit seinem Vorgänger zusammen arbeiten, denn Dr. Degoutrie wird dem Eltern-Kind-Zentrum des Krankenhauses künftig zeitweise als Leiter der Ambulanz für Pränataldiagnostik erhalten bleiben.

„Die Möglichkeit, die mir seit Jahren treuen Patientinnen in meiner Sprechstunde weiter betreuen sowie Patientinnen mit Problemschwangerschaften und besonderen Fragestellungen in einer Sprechstunde für Pränatalmedizin mit behandeln zu dürfen, ehrt mich“, sagt der Mediziner. Auch der neue Chefarzt ist mit der Entwicklung sehr zufrieden. „Ich freue mich, dass Dr. Degoutrie uns auch weiterhin mit seiner langjährigen Expertise unterstützen wird. Er ist ein engagierter und hoch qualifizierter Arzt und kennt seine Patientinnen sehr gut. Zudem bin ich gespannt auf die neue Herausforderung, es ist wahrscheinlich für jeden Mediziner reizvoll eine gut funktionierende Fachabteilung weitergestalten zu dürfen. Die professionelle fachübergreifende Zusammenarbeit sowie das gute Miteinander im Team ist mir bereits in den ersten Tagen hier am Haus positiv aufgefallen“, betont Ford Cheikh Baker.

Der neue Chefarzt wird, neben dem Fortführen der erfolgreichen Entwicklung der Geburtshilfe, das gynäkologische Leistungsspektrum bei der Behandlung von Krebserkrankungen ausbauen und dadurch vor allem den operativen Bereich der Gynäkologie weiter stärken. „Mein Anspruch ist es, immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, zum Beispiel was OP-Techniken angeht. Die Abteilung ist seit vielen Jahren bekannt für sehr gute Geburtshilfe und Gynäkologie und liefert eine gute Basis, auf der man aufbauen kann.“