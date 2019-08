Ratingen : Wassersäcke für junge Straßenbäume

Ratingen Die Stadt Ratingen testet derzeit ein Bewässerungssystem, das schon in anderen Städten eingesetzt wird.

Die Erfindung ist nicht neu. In Wuppertal, Meerbusch und Hünxe beispielsweise werden die stationären Bewässerungssysteme schon eingesetzt. Jetzt werden sie auch in Ratingen getestet im Rahmen eines Pilotprojekts, wie Jörg Westkamp, Leiter der Abteilung Stadtgrün erklärt. 50 solcher Säcke, die tröpfchenweise das Wasser an die Erde abgeben, hat die Stadt angeschafft. Ob es mehr werden, soll die Testphase zeigen, die anschließend genauestens ausgewertet wird. Westkamp jedenfalls ist von dem Bewässerungssystem noch nicht überzeugt, will sich aber belehren lassen, wenn es tatsächlich funktioniert.