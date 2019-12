Ratingen : Wasserschaden: Silvestervorstellung fällt aus

Ratingen Das Stadttheater ist derzeit nicht bespielbar. Fachleute untersuchen aktuell die Schäden.

(jün) Die schlechte Nachricht zuerst: Die geplante Silvester-Veranstaltung im Ratinger Stadttheater muss kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür ist der Wasserschaden, den die Sprühflutanlage im Bereich der Bühne verursacht hatte. Wie berichtet war diese am Sonntagmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgelöst worden. Ein Feuer jedenfalls, so die Feuerwehr, habe es nicht gegeben.

Schon am Sonntag war klar, dass trotz aller Bemühungen das ausgetretene Wasser in den Bühnenaufbau eindringen und sich bis unter die Bühne ausbreiten konnte. Zwei Fachfirmen wurden sofort hinzugezogen, um die betroffenen Bereiche zu trocknen.

Gestern untersuchten dann die zuständigen Mitarbeiter der Stadt den Wasserschaden im Stadttheater. „Wir müssen uns selbst erst einmal einen Überblick verschaffen, was für Schäden entstanden sind, und wir müssen schauen, was noch funktioniert und was repariert werden muss“, erklärte Stadtsprecher Christian Stollenwerk.