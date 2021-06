Erneuerbare Energie für Heiligenhaus gefragt : Idee: Wasserkraft aus dem Abtskücher Teich nutzen

Heiligenhaus Viel zu tun bekommen die Stadtentwickler während ihrer nächsten Ausschusssitzung am kommenden Dienstag. Unter anderem geht es um das Großthema „Erneuerbare Energien“.

(RP/köh) Auf dem Tisch liegt unter anderem eine Idee aus den Reihen der SPD, die sich am konkreten Fall mit den Möglichkeiten befasst, erneuerbare Energien in der Stadt zu nutzen. Die SPD möchte von Fachleuten erklärtbekommen, ob und wie am Einlauf oder Ablauf des Abtskücher Stauteichs Wasserkraft nutzbar werden könnte. Der Prüfauftrag geht an die Verwaltung.