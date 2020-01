Gastronomie : Wasserburg: Restaurant musste schließen

Ratingen (kle) Es hatte alles gut angefangen, doch es endete mit einer großen Enttäuschung für Dr. Christa Lambart: Das Restaurant in ihrer Wasserburg Haus zum Haus ist geschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Lokals Seitenblick sei beendet worden, betonte sie gestern im RP-Gespräch.

Vor einem Jahr hatte man groß die Eröffnung gefeiert, Lambart hatte viel Geld in den Umbau gesteckt, der Start war vielsprechend. Doch letztlich habe der Betreiber, der noch Restaurants in Essen und Bochum führt, das Gastronomie-Konzept nicht auf die speziellen Ratinger Bedürfnisse zugeschnitten, so Lambart. Und Reservierungen habe man zum Jahresende absagen müssen. Doch Lambart blickt nach vorn. Die Burg habe eine schöne Gastronomie verdient, sagte sie. Jetzt sucht sie nach einem Nachfolger.