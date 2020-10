Kostenpflichtiger Inhalt: Spielen in Heiligenhaus : Spielplatz-Erweiterung im Gespräch

Der Wasserspielplatz im Hefelmannpark ist bei Heiligenhausern beliebt. Jetzt wurde der Ruf nach einer Erweiterung laut. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Spielflächen bleiben im Blickpunkt der Heiligenhauser Politik. In seiner letzten Sitzung sprach sich der Rat für eine Erweiterung des Aufenthaltsbereiches im Hefelmannpark aus. Die wird nun geprüft.

Von Henry Kreilmann

Einst Industriebrache, heute belebter Spielplatz: Im Hefelmannpark wurde rechtzeitig als die Hitzewelle anrollte der Wasserhahn aufgedreht – seit Ende Juni erfreut sich die Matsch- und Planschfläche hoher Beliebtheit. Die Wasserpumpe samt Matschtisch, bei dem man das Wasser schön aufstauen kann und der Archimedischen Schraube, die das kühle Nass in die Höhe fördert, ergänzen seitdem die bereits vorhandene Nestschaukel, Wipptierchen und die größere Sandfläche.

Das spricht vor allem die ganz kleinen Heiligenhauser an. 60.000 Euro wurden dafür in die neuen Anlagen investiert und bei Familien kommt das neue Angebot in direkter Nähe zur Innenstadt, nördlich des Basildonplatzes gut an. Und das so gut, dass Wünsche nach Erweiterung laut werden. Auf die bezogen sich nun die Christdemokraten, die mit einem Antrag in der letzten Sitzung des Rates die Prüfung einer Ergänzung der Spielfläche im Hefelmannpark beantragten und dafür „möglichst naturnahe Spielmöglichkeiten“ vorschlagen.

Info Weniger Spielplätze, dafür hochwertigere Im Jahr 2014 begann die Stadtverwaltung Heiligenhaus den Spielplatz-Bedarf im gesamten Stadtgebiet zu erfassen. Im Rahmen des Spielflächenbedarfsplans wurden im Jahr 2016, einige kaum noch genutzte Flächen nach vorherigen Begehungen mit Anwohnern, geschlossen und zurückgebaut. Noch vorhandene Spielgeräte wurden schließlich an anderen Standorten wieder aufgebaut.

Aufgrund der anspruchsvolleren Topografie des Geländes, schwebt den Antragstellern dabei vor, genau das zu nutzen und Spielmöglichkeiten in das Gelände einzubetten, beispielsweise mit Kletterhügel oder Tunnelsystem. Ebenfalls gewünscht: weitere Sitzflächen für die Eltern. „Des Weiteren sind viele Bürger in den letzten Wochen mit Wünschen an uns herangetreten, welche sich auf Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche beziehen“, schreibt Antragsteller Stefan Propach. „Als Vorschlag wurde immer wieder die Aufstellung eines Basketballkorbs auf der gepflasterten Fläche am Hefelmannpark beziehungsweise am Studentenwohnheim genannt.“

Die Idee dazu kam auch in der Ratssitzung bei den anderen Fraktionen gut an, die Verwaltung wurde damit beauftragt, eine Ergänzung der Spielfläche zu prüfen und die Ergebnisse in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses vorzustellen, wo letztendlich entschieden werden soll.

Skeptisch steht Jugend-Dezernent Thomas Langmesser dem Anliegen gegenüber, der zu bedenken gab, dass die zur Verfügung stehenden Finanzmittel durch die beabsichtigte Beschlussfassung nicht erweitert würden. Er sehe die Umsetzbarkeit angesichts begrenzter Ressourcen insofern kritisch. Bereits jetzt gebe es Beispiele, dass bereits Umsetzung von Verbesserungen bei bestehendem Budget nicht oder nicht zeitnah im gewünschten Umfang möglich seien.