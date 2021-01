Ratingen : Zukunft von Real ist weiter unklar

Was aus den beiden Ratinger Märkten wird, steht noch nicht fest. Foto: dpa/Oliver Berg

Ratingen Seit dem Verkauf von Real an den russischen Finanzinvestor SCP im Frühjahr 2020 rätseln Kunden und Mitarbeiter, wie es in Zukunft weitergeht. Wie geht es in Ratingen weiter?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eigentlich sollte SCP den Verkauf von Lebensmitteln unter dem Namen Real bis zum Jahr 2022 weiterführen. Dies galt jedoch nur für 50 der rund 270 Filialen.

Inzwischen kristallisiert sich heraus, dass der Investor die Kette zerschlagen wird und einzelne Märkte an die Wettbewerber Kaufland, Edeka und Globus verkauft. Damit hat er bereits begonnen.

Während eine Übernahme für einzelne Standorte bereits feststeht, ist zurzeit noch nicht klar, wie es für die beiden Ratinger Märkte in Breitscheid und Tiefenbroich weitergeht. In Duisburg sollen Kaufland und Globus die Filialen übernehmen. In Großenbaum hat der Ausverkauf begonnen. Hier geht Ende des Monats der letzte Artikel über den Scanner.