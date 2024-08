Modekonzern verkauft Markenrechte Was wird aus den Esprit-Immobilien in Ratingen?

Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Die Stellen in den Esprit-Läden und der Zentrale in Ratingen fallen Ende des Jahres endgültig weg. Hintergrund ist, dass die Markenrechte für das insolvente europäische Geschäft sollen an den britischen Finanzinvestor Alteri verkauft werden. Der Finanzinvestor übernimmt nicht das operative Geschäft, also weder Filialen noch Arbeitnehmer.