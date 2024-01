Heiligenhaus Schöne Seite des Frostwetters

Früher mag der Blick aufs Terrassen- oder Balkonthermometer gereicht haben, um über die Kleiderwahl zu entscheiden. Inzwischen gibt es andere Möglichkeiten, die Winterwetterlage einzuordnen. Sie fallen im Internetauftritt der Stadt unter das Kapitel „Smart City“. Was nicht auf den Anblick der Wintersonne im „Paradies“ bezogen ist. Sondern auf eine Echtzeit-Datensammlung, die über Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO 2 -Ausstoß an einer Messstation Auskunft gibt. Einsehbar sind aktuell nur die Ergebnisse der Wetterstation Abtsküche. Das Wichtigste: minus 2,2 Grad am späten Nachmittag des Dienstags. Tiefstwert: minus 7,8 Grad am Morgen. Prognose? Keine.