Beratung in Ratingen Ernährungsbildung in Kitas und Grundschulen

(RP) Gut essen lernen von Anfang an und auf den Geschmack kommen – unter diesem Motto bietet das Lott-jonn-Team des Kreisgesundheitsamtes Kitas und Grundschulen wieder etwas Besonderes an und setzt dabei auf das, was Kinder am liebsten tun: ausprobieren, selber machen und mit allen Sinnen genießen.