Vorschläge für Tiefenbroich Bürger haben Wünsche für Tiefenbroich

(RP/kle) Viele Ideen und viele Vorschläge: Mit Blick auf den Entwicklungsprozess „Mein Tiefenbroich – Zukunft gemeinsam entwickeln und gestalten“ hatte die Stadt zu einer zweiten Bürgerversammlung eingeladen – dies mit guter Resonanz: Nachdem mehr als 1000 Haushalte an der Bürgerbefragung zur Grund- und Nahversorgung in Tiefenbroich teilgenommen hatten, kamen jetzt weit über 200 Interessierte in die Evangelische Kirche, um das Ergebnis aus erster Hand zu erfahren. Die Vertreter der DORV-Projektagentur, Heinz Frey und Christian Klems, präsentierten einen bunten Strauß an Wünschen, die sich aus der Haushaltsbefragung im Dezember 2022 ergeben hatten.