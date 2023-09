Ratinger Projekt Cromford: So wird die Anger aufgewertet

Die erforderlichen Rodungsarbeiten werden in der Vegetationspause ab Anfang Oktober ausgeführt. Die eigentlichen Baumaßnahmen schließen sich zeitlich an und werden voraussichtlich bis zum Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Ab August dieses Jahres wurden bereits Maßnahmen zum Schutz von Amphibien begonnen. Das zukünftige Baufeld ist mit einem Zaun umschlossen, damit keine Amphibien in den Bereich der Baumaßnahme gelangen und dort zu Schaden kommen könnten.