Einsätze für die Feuerwehr Was man in der Region gegen die Waldbrandgefahr tun kann

Felder und Wälder prägen die Region in und rund um Ratingen. In diesen Tagen wird besonders deutlich, wie gefährlich die Situation mittlerweile geworden ist. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen steigt in nordrhein-westfälischen Wäldern wieder die Waldbrandgefahr. Besonders wichtig ist der sogenannte Graslandfeuerindex (GLFI), der die Feuergefährdung von offenem, nicht abgeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs bewertet. Er zeigt das witterungsbedingte Feuerrisiko in 5 Gefahrenstufen an: 1 = sehr geringe Gefahr bis 5 = sehr hohe Gefahr – ebenso wie bei dem für Waldlandschaften verwendeten Waldbrandgefahrenindex (WBI). Zurzeit gibt es für Region rund um Ratingen die höchste Stufe beim GLFI.