Ratinger Workshops Spannendes im Museum Cromford

Kreativ geht es auch bei den Upcycling-Workshops am Abend zu. Während die Textilindustrie in Nachhaltigkeitsfragen noch enormes Steigerungspotenzial hat, werden in Cromford Nadel und Faden selbst in die Hand genommen, um ressourcenschonend mit dem, was uns kleidet, umzugehen. Dienstagsabends, am 19. und am 26. September, beginnt um 17.30 Uhr der rund zweieinhalbstündige Workshop „Upcycling – Sticken am Wasserrad“. Das Programm führt ein in die Sticktechnik des Sashiko. Mit dieser aus Japan stammenden Verziertechnik lässt sich alte oder kaputte Kleidung Stich für Stich aufwerten. So können den ausrangierten Stücken neues Leben eingehaucht und der textile Kreislauf verlängert werden.