Wichtige Infos Unbedingt auf die Hygiene achten

Nach der Möglichkeit, das neue Online-Verfahren zu bewerten, kann die Bescheinigung wahlweise heruntergeladen oder per E-Mail versendet werden. Eine Gebührenbefreiung, beispielsweise für ehrenamtlich Tätige, kann mittels Gutscheincode und einer entsprechenden Bescheinigung unter der E-Mail kga-mettmann@kreis-mettmann.de beantragt werden. Bei minderjährigen Teilnehmern ist die unterschriebene Einwilligung der Erziehungsberechtigten an ifsg@tz-glehn.de zu senden. Diese kann auf der Anmeldeseite heruntergeladen werden. Belehrungen für Schulpraktika erfolgen in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der jeweiligen Schule.