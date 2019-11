Tiefbauarbeiten bis Ende des Jahres : Was ist innovativ am Gewerbepark?

Was ist innovativ am Gewerbepark?

Der neue Innovationspark entlang der Ratinger Straße soll besonders auf Nachhaltigkeit setzen.

Was Daten-Netzwerke betrifft, befindet sich die Stadt derzeit in Verhandlungen mit der Telekom. Entsprechende Leerrohre sind bereits gelegt.

Es könnten also Japaner zu den zukünftigen Nachbarn der Firma „R+M de Wit“ in Heiligenhaus gehören. Die Firma ist der offizielle Name und derzeit bereits mit den konkreten Bauplanungen für die Firmenansiedlung auf 22.000 Quadratmetern im Innovationspark beschäftigt. Für den neuen technischen Beigeordneten der Stadt Heiligenhaus, Andreas Sauerwein, ist das Gewerbegebiet „Innovationspark“ das wichtigste Projekt in der Stadt.