Ratinger Finanzsorgen Esprit-Mitarbeiter erhalten Insolvenzgeld bis einschließlich Juli

(RP) Das Amtsgericht Düsseldorf hat vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bei der Esprit Europe GmbH, Ratingen, sowie bei sechs weiteren deutschen Gruppengesellschaften von Esprit gemäß § 270 b Insolvenzordnung angeordnet. Entsprechende Anträge hatten die Geschäftsführungen am 15. Mai 2024 eingereicht. Bei den weiteren Gesellschaften des Modeunternehmens handelt es sich um die Esprit Retail B.V. & Co. KG, die Esprit Europe Services GmbH, die Esprit Design & Product Development GmbH, die Esprit Wholesale GmbH, die Esprit Global Image GmbH und die Esprit Card Service GmbH.