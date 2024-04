Paar aus dem Balkan Polizei stellt Diebesgut in Ratingen sicher

Im November kam die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen dank eines Zeugenhinweises auf die Spur der mutmaßlichen Diebe: So hatte ein in Ratingen gemeldetes Paar aus dem Balkan mehrere Kupfergegenstände, darunter Grableuchten und Friedhofsvasen, an einen Schrotthändler verkaufen wollen. Der Händler nahm die Ware an, informierte aber anschließend umgehend die Polizei, da ihm das Geschäft als äußerst dubios erschien. Anhand seiner Angaben konnte die Polizei dann Ermittlungen gegenüber dem beschuldigten Paar einleiten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 23 Jahre alte Frau sowie ihren 21 Jahre alten Lebensgefährten.