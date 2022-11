Ratinger Wirtschaft Was die Wirtschaft in 2023 erwartet

Es ist auch ein wichtiges Stimmungsbarometer. Die Aussichten: eher wolkig als heiter. Der Unternehmensverband Ratingen e.V. (UVR) hat jetzt seine traditionelle Konjunkturumfrage zum Jahresende bei den Mitgliedsunternehmen durchgeführt. In den meisten Fällen sehen die Unternehmer die aktuelle Geschäftslage als gut an, die Erwartungen für das Jahr 2023 trüben sich aber nicht unerheblich ein. Knapp 40 Prozent der Mitgliedsunternehmen haben an der Umfrage teilgenommen.