Ratinger Politik Ratinger Grüne: Was in den kommenden Jahren in Ratingen passieren muss

Gerade in den Bereichen Stadtentwicklung und Klimafolgenanpassung zeigten sich fundamentale Unterschiede zu den konservativen Parteien in Ratingen. Nach dem aktuellen Entwurf des Haushalts für die Jahre 2024/2025 sei geplant, fast alle klimapolitischen und klimarelevanten Projekte in den genannten Bereichen auf die Jahre 2026 und später zu verschieben. So würden bis auf wenige Ausnahmen fast alle Radverkehrs-Projekte sowie fast alle energetischen und modernisierenden Sanierungsmaßnahmen von Schulen, Kitas und öffentlichen Gebäuden auf die Zeit nach der laufenden Legislatur von Bürgermeister Klaus Pesch verschoben. Stattdessen halte die konservative Politik an dem millionenschweren Neubau der Tiefgarage an der Wallstraße fest. Der zweistellige Millionenbetrag, den diese Tiefgarage kosten wird, wäre im Ausbau der Radwege sowie im Bau weiterer Kitas und im Bereich der Schulsanierungen besser aufgehoben, so die Grünen.