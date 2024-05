Neuer Vorstoß Ratinger Kita-Netzwerk stellt konkrete Forderungen

Teilnehmerinnen der Diskussion bekräftigten ihre Sorge, dass eine drohende Reduzierung der garantierten Betreuungszeit auf 35 Wochenstunden es ihnen letztlich unmöglich machen würde, ihre Berufe vollumfänglich auszuüben. Man begrüße allerdings sehr, dass sich die Politik auf Kommunal- wie auf Landesebene gesprächsbereit zeige. So stehen in den nächsten Wochen und Monaten Gespräche mit Politikern der Stadt und des Landes NRW an. Nun hat man einen Sieben-Punkte-Plan vorgestellt, so geht es unter anderem um das Berufsfeld, das deutlich attraktiver werden müsse. Dies bedeutet vor allem: höhere Personalschlüssel, weniger Bürokratie.