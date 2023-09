Bildung in Ratingen Erste Schritte in die digitale Welt

(RP) In der heutigen digitalen Welt sind Computer- und Internetkenntnisse entscheidend für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie für berufliches Weiterkommen. Die Volkshochschule (VHS) hat in Zusammenarbeit mit dem SkF Arbeit und Integration Ratingen gGmbH ein neues Kursformat entwickelt, das Grundlagen zum Umgang mit dem PC und Internet vermittelt und noch bis Ende des Jahres als offenes Angebot in den Räumlichkeiten des Zentrums für Arbeitslose in Ratingen (ZAR) an der Graf-Adolf-Straße 7-9 durchgeführt wird. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.