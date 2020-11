Sterbebegleitung in Ratingen geht weiter : Hospizbewegung Ratingen richtet digitales Büro ein

Ratingen Auch die Hospizbewegung Ratingen ist in ihrer täglichen Arbeit stark von dem Lockdown-Light betroffen. Die Arbeit geht weiter, die Organisation richtet aber digitale Kanäle ein.

Allerdings müssen einige Veranstaltungen ausfallen, beispielsweise die Mitgliederversammlung am 12. November. Sie wird in das kommende Jahr verschoben. Das monatliche Trauercafé am 22. November kann nicht stattfinden. Stattdessen bietet die Hospizbewegung Trauereinzelgespräche für Betroffene an, auch gerne telefonisch oder per Video, falls dies gewünscht wird. Am 23. November wird wieder ein „Letzte Hilfe-Kurs-Online“ stattfinden. Interessenten können sich sowohl unter Telefon 02102/23847 oder per E-Mail anmelden.