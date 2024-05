Sport und Spaß am Grünen See Ratinger Firmenlauf wird immer beliebter

Ratingen · Am 13. Juni geht es rund. Es haben sich bereits mehr als 600 Aktive angemeldet. Ein Euro von jeder Startgebühr wird an Theater Concept weitergeleitet, das in dieser Saision nicht am Blauen See spielen kann.

21.05.2024 , 10:12 Uhr

Ein geselliges Beisammensein gehört beim Ratinger Firmenlauf natürlich dazu. Auch in diesem Jahr geht ein Teil der Startgebühr an einen guten Zweck. Foto: RP/Privat