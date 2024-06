Neues bei der Ratinger CDU Offenes Rennen mit zwei Ratinger CDU-Kandidaten

Beide Kandidaten stellten sich jüngst in einer Vorstandssitzung ausführlich dem Gremium vor und skizzierten den Vorstandsmitgliedern ihre Ideen für den Wahlkreis. Die finale Entscheidung wird auf der Aufstellungsversammlung im November in Heiligenhaus fallen. Dort haben alle CDU-Mitglieder, die in den Städten Ratingen, Velbert, Wülfrath und Heiligenhaus wohnen, die Wahl. „Theresa Dietz ist seit vielen Jahren in der Politik tätig“, erkärt Heins, „sie unter anderem stellvertretende Kreisvorsitzende und Ratsmitglied.“ Dietz war auch im Ratinger Jugendrat aktiv, der in eine besondere Bedeutung hat, denn die Vorschläge der Nachwuchspolitiker finden bei den Fraktionen viel Gehör.