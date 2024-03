Großes Konzert in Ratingen Zwei Cellisten spielen in Ratinger Wasserburg in entfernten Welten

Die „Jasmin Ode“ eröffnete einen exotischen Kosmos in asiatisch anmutender Tonart – anfangs in einhändigem Pizzicato, was an sich schon exotisch ist. Später mischte sich Beethovens „Ode an die Freude“ unter die fremden Klänge, offensichtlich die Symbiose aus Europa und Fernost, die auch die Freundschaft der Duo-Partner beflügelt. Denn die Ode ist Disselhorsts Eigenkomposition.