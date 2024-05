Politischer Vorstoß CDU: Umfeld der Ratinger Wallhöfe herrichten

(kle) Es ist ein Dauer-Aufreger. Während die bereits geöffneten Ladengeschäfte in den Wallhöfen funktionieren und die Wohnungen weitgehend vermietet sind, leidet das direkte Umfeld unter noch nicht fertiggestellten Außenanlagen mit üppigen Absperrungen. So lassen sich auch die noch leeren Geschäfte kaum vermieten. Die Insolvenz des Bauträgers kurz vor vollständiger Fertigstellung verhinderte den Abschluss der Restarbeiten. Diese sind aber durch übliche Bankbürgschaften abgesichert. Die CDU fordert nun, dass die Stadt die Restarbeiten selbst in Auftrag gibt.