Verstärkung für den Stadtteil Polizei: Neue Ansprechpartner in Tiefenbroich

Marco Peisker (45) war zuletzt 16 Jahre als Kradfahrer bei den Polizeisonderdiensten. Der Fahr- und Sicherheitstrainer fühlt sich auf zwei Rädern am wohlsten und wird auch in Tiefenbroich bei der Verkehrsüberwachung gelegentlich mit dem Krad unterwegs sein. Er kennt Ratingen sehr gut und ist bestens vernetzt. Marco Peisker freut sich über seine neue Rolle als Bezirksdienstbeamter: „Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten und mir anzuhören, was sie beschäftigt. Deshalb bin ich Polizist geworden." Wenn er nicht Motorrad fährt, ist er auf dem Snowboard unterwegs. 2021 gewann er sogar die internationalen Winterspiele der Polizei.