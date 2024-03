Folgen für Ratingen Straßenausbaubeiträge fallen künftig weg

Es war und ist ein großer Aufreger: Besonders die SPD und die Bürger Union (BU) hatten in Ratingen scharfe Kritik geübt. Nun werden sie doch recht zufrieden sein. Die Ratinger SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Müller-Witt hatte in einer früheren Stellungnahme betont: „Diese finanzielle Last bei der Sanierung von Straßen ist für viele Haushalte kaum oder gar nicht zu stemmen. Wir stehen an der Seite der Betroffenen in NRW.“ Auch die Fraktion der BU hat sich für ein Ende der Beiträge ausgesprochen – und dies bereits seit längerer Zeit und sehr konsequent.