Ratinger Wirtschaft Dialog zwischen Stadt und Unternehmern

Darüber, was Unternehmen in Ratingen in Bezug auf die Nachhaltigkeit schon heute tun, berichteten Fabian Rebs, Rebs Zentralschmiertechnik GmbH, und Lukas Rübbelke, Cetto AG. Neben dem Einsatz von Photovoltaikanlagen und der Energiereduzierung durch LED-Leuchten trägt auch der verstärkte Einsatz von Wärmepumpen zur Ressourcenschonung und Emissionsreduzierung bei.