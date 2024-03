Naturgelände in Ratingen Warum Naturbühne am Blauen See früher saniert werden soll

Wie bereits berichtet, waren städtische Mitarbeiter am vergangenen Freitag erneut zur Naturbühne am Blauen See ausgerückt, um zu überprüfen, ob das Rohr zwischen dem Blauen See und der Naturbühne tatsächlich durchgängig ist. In einem ersten Versuch mit einem Saugrüssel waren die Mitarbeiter 150 Meter weit gekommen, doch das Rohr ist um einiges länger.