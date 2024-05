Ratinger Projekt Ratinger Seniorentreff bietet Fahrschultraining für über 60-Jährige an

Der Kursus beginnt am nächsten Freitag, 24. Mai, im Seniorentreff Ost an der Carl-Zöllig-Straße 55. Die Folgeveranstaltungen sind am 7. und 14. Juni, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Plätze jedoch begrenzt sind, wird um eine Anmeldung gebeten, und zwar entweder per E-Mail an ute.splittstoesser@ratingen.de oder unter Telefon 02102/550-5075. Unter dieser Nummer erteilt Ute Splittstößer gern auch vertiefende Auskünfte zu dem Kursangebot.